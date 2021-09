COVID 19: Tacna no registra fallecidos, pero cuatro no vacunados están en UCI

La Dirección Regional de Salud de Tacna (Diresa Tacna) manifestó que dicha región lleva diez días sin reportar personas fallecidas por la COVID-19.

Durante una entrevista con Oscar Galdós, director de la Diresa Tacna, este precisó que solo tienen cuatro camas UCI ocupadas por pacientes infectados, quienes no se vacunaron contra el nuevo coronavirus, y hay 14 personas en hospitalización.

“ Es verdad, ya son diez días que no reportamos fallecidos por COVID-19. También tenemos cuatro camas UCI ocupadas, estos pacientes sí confirmaron que no se vacunaron , y (hay)14 personas en hospitalización. Aquí aún estamos averiguando si (los pacientes) cuentan o no con la dosis correspondiente. Pero es importante señalar que en el peor momento de la pandemia teníamos 38 camas UCI ocupadas y 271 camas de hospitalización con pacientes”, indicó a La República.

En esa misma línea, Galdós señaló que las cifras de fallecidos en toda la región comenzaron a descender tras la vacunación, por lo que esperan poder seguir inoculando a mayor cantidad de personas este fin de semana, que se tiene programada una nueva vacunatón.

“Del total poblacional en la región, con una dosis tenemos al 77,8%, y con dos dosis, al 58,6%. Esperamos este fin de semana llegar al 60% de la población total inoculada”, precisó.

El director regional de Salud de Tacna también recalcó que se encuentran a la espera de la autorización del Minsa para poder vacunar a los menores de 18 años, priorizando a los que vayan a regresar a las clases semipresenciales en las zonas rurales.

“Ya hemos ingresado la solicitud, estamos a la espera de la confirmación del Minsa para que también se nos abastezca con dosis de Pfizer y comenzar a inmunizar a los menores de edad”, argumentó.