Chorrillos: sicario asesinó a obrero de construcción civil a plena luz del día

Tres disparos terminaron con su vida. Un obrero de construcción murió la mañana del último miércoles en manos de un sicario. El terrible hecho quedó registrado en una de las cámaras de seguridad de la urbanización Villa Marina, en el distrito de Chorrillos.

En las imágenes se observa cómo el delincuente intercepta a su víctima para luego dispararle a quemarropa. Los vecinos auxiliaron al agraviado; sin embargo, murió camino al Hospital Casimiro Ulloa de Miraflores.

Tras cometer el acto delictivo, el hampón huyo de la zona con rumbo desconocido. En su camino amenazó con dispararle a un residente que estaba limpiando su vereda.

El sicario utilizó una peluca para pasar desapercibido ante los vecinos y los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). La víctima fue identificada como Celso Ramos Montero.

Se conoció que en el 2014 unos trabajadores de construcción civil también atentaron contra la vida del hombre clavándole un fierro por la espalda.

El caso ya está en manos de la División de Investigación de Homicidios de la PNP. Las imágenes de las cámaras de seguridad ayudarán a dar con el paradero del delincuente. Los vecinos pidieron mayor seguridad en la zona, que se habría convertido en tierra de nadie.

Asaltan a jóvenes que llegaron a Lima para trabajar y apoyar a sus familias

Un malhechor amenazó y despojó de sus pertenencias a dos jóvenes que se disponían a ingresar a su vivienda, ubicada en la cuadra 3 del jirón Tres Marías, en Los Cedros de Villa de Chorrillos

Las féminas tuvieron que entregar su dinero, celulares, hasta las mochilas donde tenían guardado su uniforme. Ellas se mostraron muy consternadas, porque, según detallaron, recién habían llegado a Lima para trabajar y apoyar a sus familias.

“Yo pensé que me iba a disparar. (....) Él nos dijo ‘ya perdieron, suelta todo, dame el celular’, y mi amiga le tiró la plata y a mí me dijo ‘saca el monedero’, pero yo le dije que no tenía nada y le di mi celular”, narró Betzaida, una de las agraviadas, a América Noticias.

Texto que debe llenar