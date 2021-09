Trujillo: extorsionadores exigen S/ 10.000 al administrador de embarcadero

Unos extorsionadores exigen al administrador del desembarcadero pesquero del distrito de Salaverry, en la provincia de Trujillo, el pago de S/ 10.000 a fin de no atentar contra su vida ni tampoco hacer daño a sus seres queridos.

La víctima, Carlos Bernal Gordillo, quien ya presentó la denuncia en la Comisaría de Salaverry y también en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, ha pedido, ante la Prefectura de La Libertad, garantías para su vida y para su familia ante las amenazas de muerte lanzadas por los delincuentes.

El administrador manifestó que ha recibido llamadas y mensajes de los extorsionadores desde el día martes 7 de septiembre. “Ya sabemos tus movimientos, sabemos todo, así que tienes que depositarnos S/ 10.000. Si no, tu familia, tu esposa, tu hijo van a pagar las consecuencias”, fueron las primeras comunicaciones que recibió de los facinerosos, aseveró Bernal Gordillo.

El agraviado mencionó que él es una persona humilde, sólo está como encargado en la administración del desembarcadero y no posee embarcaciones ni cámaras de conservación de productos hidrobiológicos, por ello no puede reunir el dinero exigido por los malhechores. “Además, ahora por pandemia y por el arenamiento del puerto de Salaverry no se está generando mucho dinero en el desembarcadero”, puntualizó Carlos Bernal.