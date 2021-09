San Juan de Lurigancho: Sedapal habilitará servicio de agua en la zona 3 por 4 horas

Sedapal informó este jueves 9 de setiembre que habilitará el servicio de agua potable entre las 6.00 p. m. y las 10.00 p. m. en la zona 3 del distrito de San Juan de Lurigancho. Este sector se ubica desde la avenida Santa Rosa hasta el portón de Jicamarca, límite de SJL con el distrito de San Antonio.

Mediante un comunicado oficial, la empresa indicó que los usuarios podrán validar si se encuentra habilitado el servicio en su sector revisando en su recibo los códigos de abastecimiento: SJL048, SJ049, SJ050, SJ051, SJ052, SJ053, SJ054, SJ055, SJ056, SJ057, SJ058.

Se restablecerá el servicio de agua el domingo 12 de setiembre

Luego de que el alcalde de San Juan de Lurigancho invocara a sus ciudadanos a no pagar el recibo de agua del mes de setiembre tras el corte del servicio por el aniego de aguas servidas, Sedapal sostuvo que la factura será menor, ya que no se les cobrará los días que no contaron con el bien hídrico.

“El agua que no han recibido, no se les factura, obviamente. Su recibo va a venir con una cantidad más baja que todos los meses porque hay una semana en la cual no ha medido nada. Es decir, este mes le va a venir seguro las tres cuartas partes de lo que normalmente les venía”, declaró el gerente general de Sedapal, Ricard Acosta, a RPP.

En tanto, Sedapal anunció que restablecerán el agua el domingo 12 de setiembre luego del corte del servicio por la rotura de tubería. Desde el sábado 4 de setiembre, los residentes de la zona vienen cargando grandes baldes y recurriendo a los puntos de abastecimiento para acceder al agua.