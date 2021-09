Piura: déficit de personal asistencial pone en peligro atención de pacientes COVID y no COVID

La atención de pacientes COVID-19 y de otros males se encuentra abandonada y mantiene en peligro a la población vulnerable, que no puede recibir diagnóstico oportuno ante la falta de personal sanitario, advirtió la Federación Medica de Piura.

El presidente de la institución, Arnaldo Vite, indicó que existe un déficit de alrededor de 500 médicos generales, 500 médicos especialistas y unas 700 enfermeras, las cuales deberían cumplir labores de atención presencial y remota para lo enfermos de toda la región.

“Tenemos muchos pacientes que no están siendo atendido pese a que su estado lo requiere. La Dirección Regional de Salud no ha considerado impulsar la telemedicina para aquellos que aún no puede conseguir ser atendidos por la pandemia y que esto solo agrava su salud”, expresó.

El dirigente en salud refirió que las convocatorias del Ministerio de Salud muchas veces no son respondidas ante la falta de pago por horas complementarias que realiza el personal de salud. Precisó que esta situación genera desconfianza con el nuevo equipo que es requerido en sectores estratégicos.

“La deuda actual es más de S/ 2 millones con los trabajadores médicos de toda la región. Se trata de personal nombrado y contratado que cumplió con sus horas establecidas, y aún espera que las autoridades se pongan al corriente con sus pagos”, expresó.

La República intentó comunicarse con representantes de la Diresa, pero no se obtuvo respuesta.