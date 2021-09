Pacientes se atienden en pasillos del hospital de Cusco

Cusco. Continúa la agonía de pacientes que son atendidos en los pasillos del hospital regional. La falta de espacio en el área de emergencia motivó que los corredores ahora estén enumerados como si fueran camas de hospitalización.

Según un médico que reporta estos hechos sin revelar su nombre por temor a las represalias; se colocan sondas vesicales y se practican electrocardiogramas a la vista de todos los que transitan los pasillos. “No existe privacidad. Los pacientes no tienen aislamiento, si les tienen que poner una sonda no hay intimidad y se tiene que exponer hasta sus partes íntimas. Ya no hay a dónde poner a los pacientes”, relató.

Dijo que los servicios de ecografías son limitados hasta las 7.00 de la noche y solo de lunes a viernes. Ante las urgencias, los pacientes deben hacerse los exámenes en las clínicas ubicadas fuera del hospital.