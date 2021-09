Contraloría detecta perjuicio por S/ 1.115 millones en refinería de Talara

Tras dar a conocer los resultados de auditoria en el proyecto de modernización de la Refinería de Talara (PMRT), el contralor Nelson Shack advirtió un perjuicio económico de S/ 1.115 millones.

Según el informe de control, el perjuicio se ocasionó por demora en contratación de servicios y ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios de la nueva Refinería de Talara - PMRT. Además, son 44 los funcionarios y exfuncionarios los señalados como responsables.

Por otro lado, se reveló problemas por tercerización sin análisis, dos contrataciones directas fallidas y propuestas rechazadas que demoran la ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios en nueva refinería de Talara.

Según el informe de autoría 15543-2021-CG&MPROY-AC, este perjuicio se detectó desde el 1 de enero de 2013 al 30 de enero de 2018 y se detalla en la contratación de los servicios y ejecución de las unidades auxiliares y trabajos complementarios (UA&TC). La Contraloría halló responsabilidad en 44 funcionarios y exfuncionarios, de los cuales tres fueron expresidentes del Directorio, 14 eran miembros del Directorio, dos eran gerentes generales y 25 funcionarios ocuparon puestos en las gerencias de Refinación, Corporativo Legal, PMRT, Compras, Contrataciones, Administración y Contratos, entre otras.

En octubre del 2020, el contralor general, Nelson Shack, realizó una visita al PMRT y anunció una investigación exhaustiva sobre las inversiones realizadas en la nueva refinería de Talara, ya que dicho proyecto empezó con una inversión estimada de US$ 1.300 millones (según el estudio de factibilidad desarrollado por Arthur D. Little INC) y en octubre del año pasado su incremento ya estaría significando más de US$ 5.000 millones, es decir, un aumento de 400%.