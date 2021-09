Arequipa: sentencian a exalcalde de la Municipalidad Distrital de Toro

El exalcalde de Municipalidad Distrital de Toro (La Unión) Francisco Elías Tapia Martínez fue sentenciado, en primera instancia, como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, por haber favorecido a un proveedor en distintos procesos realizados en el 2008.

El Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa ordenó 4 años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, para el exburgomaestre y el exfuncionario Adamir Cristian Aguilar.

Ambos imputados deberán cumplir reglas de conducta, como no ausentarse del lugar de su residencia sin autorización judicial, concurrir de forma mensual a efecto de informar y justificar sus actividades, reparar el daño ocasionado con una reparación civil y no volver a cometer delito doloso. En caso de incumplimiento se revocaría la sentencia suspendida por efectiva.

Según el fiscal adjunto al provincial Jonathan Erick Pinto, los acusados otorgaron la buena pro a un postor que no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos, no solicitaron los documentos necesarios para la suscripción del contrato, no cobraron las penalidades y tampoco pidieron el pago de servicios que tendrían que ser cubiertos por el postor, lo que generó un perjuicio económico a la comuna de S/ 48.263.

Conforme a la sentencia, el exalcalde y el exfuncionario deberán pagar 68.262 soles por concepto de reparación civil. La condena debe ser confirmada en segunda instancia para su ejecución.