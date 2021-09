Una buena noticia para los asegurados que necesiten una operación de urgencia en Arequipa

Elizabeth Huanca Urrutia

Arequipa

La espera de los asegurados de Arequipa que han aguardado varios meses para ser intervenidos en los hospitales de la Seguridad Social estaría por terminar.

La Red Asistencial del EsSalud desembalsará las operaciones de pacientes que no pudieron ser intervenidos a causa de la pandemia de la Covid-19. La lista de embalse contiene alrededor de 500 pacientes en espera de una intervención quirúrgica.

El gerente quirúrgico de EsSalud, Adolfo Morán Cárdenas, explicó que el plan de desembalse empezará la tercera semana de setiembre y durará, en una primera etapa, 100 días. Las operaciones se realizarán en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo (CASE).

La proyección es atender de forma prioritaria a los asegurados con más tiempo de espera -especialmente del CASE y Yanahuara- en las áreas de oftalmología (cataratas), cirugías abdominales (vesícula) y de traumatología (rodilla y cadera). Se proyecta hacer al menos 40 operaciones al mes por cada especialidad.

Llamadas telefónicas

El plan apunta a ubicar, mediante llamadas telefónicas, a los pacientes que, según su historial clínico, se encuentren aptos para ser intervenidos. No obstante, también se buscará a quienes se encontraban a puertas de operarse para que completen su etapa preparatoria, es decir exámenes médicos finales.

Antes del inicio de la pandemia, en la Seguridad Social se realizaban alrededor de 13000 operaciones al año. Sin embargo, en 2020, año de pandemia, apenas se llegó a cubrir 5 000, en su mayoría de emergencias, relacionadas a apéndices, fracturas, etc. Con el plan de desembalse el objetivo es completar la demanda de cirugías de urgencia.

Morán aclara que la operatividad y continuidad del plan dependerá del impacto de la tercera ola en la región. Y es que, el proyecto de desembalse coincide paradójicamente con el inicio de la nueva ola pandémica. “Estamos reconvirtiendo las camas covid en camas hospitalarias para cirugías , contratando más personal y reprogramando horas extras para que el personal pueda realizar la mayor cantidad de cirugías, pero todo esto debe ir de la mano de la curva epidemiológica”, remarcó.

No cubren demanda

El jefe quirúrgico reconoce que los 500 casos de cirugías embalsadas al 2021, no refleja una demanda real de casos que necesitan una operación en EsSalud. Esta sería mucho mayor. Y es que, al no haber habilitado consultorios externos entre 2020 y 2021, de donde provenían la mayor cantidad de intervenciones, no se brindó la oferta necesaria a los pacientes, varios de estos acudieron a clínicas o servicios privados para atender sus dolencias.

Tiempo de espera

Antes de la pandemia, el tiempo de espera promedio para la realización de una cirugía, dependiendo la especialidad, llegaba hasta 6 meses.

Con el inicio de la pandemia en EsSalud se llegó a acumular hasta 2 000 cirugías, que fueron desembalsadas poco a poco con la habilitación de salas quirúrgicas. Hasta diciembre de 2020, se habían desembalsado más de 1,000. Este año, se habrían atendido otras 500.