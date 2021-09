Sullana: ingeniero de 35 años que estuvo en UCI logra vencer a la COVID-19

La tercera ola por COVID-19 es inminente y las personas que no están vacunadas con las dos dosis podrían ser las más afectadas. En el Hospital de Contingencia Campeones del 36 de Sullana, el joven ingeniero geógrafo Omar Ojeda Ojeda, de 35 años, quien estuvo en UCI a consecuencia del virus, fue dado de alta en medio de la felicidad de sus familiares que lo esperaban en la puerta del establecimiento.

“No tengo idea donde me infecté, en los primeros días no tenía síntomas, pero fui empeorando mientras mi saturación bajaba. Conversé con mi familia y tomé la mejor decisión de venir a este hospital. Nunca me voy a olvidar de este hospital, lo voy a llevar en mi corazón porque desde que entré aquí todo el personal ha puesto su mano para salvarme”, relata Omar Ojeda.

El jefe de UCI Luis Espinoza manifestó que, de los últimos 100 pacientes hospitalizados en dicho nosocomio, solo uno que no contaba con las dos vacunas ingresó a UCI y afortunadamente pudo sobrevivir. “De todos los pacientes que se han vacunado la mortalidad fue cero”, dijo.

El galeno explicó que en la sala de hospitalización del hospital de Contingencia se viene recuperando un grupo de cinco jóvenes, cuyas edades van entre 18 y 25 años.