Sedapal sobre corte de agua en SJL: No se les cobrará, el recibo tendrá una cantidad baja

Luego de que el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex González, instara a los ciudadanos a no pagar el recibo de agua de Sedapal por el corte del servicio, la entidad se pronunció y sostuvo que la factura será menor, ya que no se le cobrará los días que no contaron con el bien hídrico.

Así, el gerente general de Sedapal, Ricard Acosta, recalcó que se descontará la semana en la que no accedieron al servicio.

“El agua que no han recibido no se les factura obviamente. Su recibo va a venir con una cantidad más baja que todos los meses porque hay una semana en la cual que no ha medido nada. Es decir, este mes le va a venir seguro las tres cuartas partes de lo que normalmente les venía”, detalló a RPP Noticias.

Acosta pidió comprensión a la ciudadanía para que culminen las reparaciones de las tuberías. “Hay que entender que este malestar que está ocurriendo esta semana es por un bien mayor. El bien mayor es que no vuelva a ocurrir un aniego como el de 2019 y, asimismo, no exista una restricción del servicio a futuro”, agregó.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, cerca de 2.000 personas se han visto afectadas por la suspensión del servicio. Además, las cisternas no logran cubrir la demanda, por lo que los vecinos se ven obligados a pagar por un poco de agua, acción por la que algunas personas cobran.

Ante esta situación, Sedapal informó que habilitará el bien hídrico por dos horas al día y por zonas del distrito. También puso más de 60 puntos fijos de distribución que trabajarán durante las 24 horas.