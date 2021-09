Elizabeth Huanca Urrutia

Arequipa

La tercera ola por la pandemia de la Covid-19, está a la vuelta de la esquina. La jefa de la oficina de Inteligencia Sanitaria de la Red Asistencial de Salud, Marianella Ruiz Caro, reveló que esta iniciaría la tercera semana de setiembre y golpeará sin piedad a tres grupos: los no vacunados adultos, niños y adolescentes.

Estos grupos no están protegidos con la vacuna y por ende tienen mayor susceptibilidad al contagio y a desarrollar la enfermedad de manera crítica. Se advierte de una “ola pediátrica” que durará hasta abril de 2022 .

Las cifras son de horror. Si en la primera ola, la Seguridad Social reportó 37 mil 074 contagiados, en la tercera ola se proyecta 118 mil 656 arequipeños con Covid, gran parte de ellos menores de edad.

En las dos primeras olas, se reportaron 1, 111 niños y adolescentes de 0 a 17 años contagiados; 43 estuvieron hospitalizados y 7 fallecieron. El panorama ahora sería más crítico. Ruiz Caro, advierte una posible crisis en la atención de Unidades de Cuidados Intensivos pediátricos. EsSalud prepara un plan para reforzar el área.

“Si bien hay proyección de vacunar a adolescentes entre 12 a 18 años, según la programación vigente, el grupo estaría aun desprotegido cuando inicie la tercera ola e incluso cuando se llegue al momento más crítico de la pandemia. Los menores de 0 a 11 años, se encuentran en una condición más complicada porque para ellos no hay vacuna ”, detalló la experta. Con relación a los no vacunados, Ruiz Caro es directa. La única opción para no morir en esta pandemia es ser responsable e inmunizarse.

Recordó que si bien, la vacuna no prevendrá el contagio, evitará la muerte. Por eso en esta tercera ola, la inmunización en adultos y jóvenes será clave para proteger a los niños y adolescentes. “La única manera de que un niño se contagie en casa es a través de un adulto, si este está vacunado y refuerza las medidas sanitarias y de distanciamiento cuando sale, las posibilidades de transmitirles el virus a los menores son mínimas”, comenta.

La especialista, recomienda, estructurar protocolos estrictos para los niños. No sacarlos a la calle innecesariamente. Además, reforzar su sistema inmunológico con alimentación adecuada, rica en vegetales verdes como el brócoli.

Proyección de tercera ola.

Mayor contagio

En la nueva ola habrá siete veces más contagios que en la primera. ¿Por qué? Son cuatro las razones principales. La primera, la aparición de nuevas variantes que son más transmisibles. Dos de ellas, la Delta y la Mu. En relación a la primera, a la fecha hay 15 casos en la región, mientras que en la segunda, se han contabilizado 4 . La segunda razón apunta al incumplimiento de las medidas de prevención de la población. Literalmente la única que se cumple es el uso de mascarilla. El tercer motivo tiene relación en el relajo de medidas sanitarias dictadas por el Gobierno, como el incremento de aforos en restaurantes, apertura de gimnasios, ingreso a estadios, etc.

El último aspecto está relacionado a que los niveles de vacunación, aun no son óptimos, aunque serán un colchón para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, según la data de asegurados de Arequipa solo el 44% de personas entre 48 a 80 años, cuentan con la primera dosis y 32% de ese mismo grupo cuenta el esquema completo. Caro Ruiz, señala que las campañas de desinformación han calado en la población y deja a buena parte de la población en Arequipa expuesta a la tercera ola.

Esta será la “ola” más larga de todas pero la menos letal. La primera duró 35 semanas, la segunda 37 y esta duraría 39. El momento más crítico sería en febrero, donde por semana se reportaría 6,820 casos. Se requeriría 749 camas hospitalarias y solo se cuenta con 650.

Retorno a clases es riesgoso

La especialista de EsSalud, señala que en este contexto, un posible retorno a clases semipresenciales o presenciales este año, es riesgo por lo que debería ser descartado.

Explica que además no haber inmunizado al grupo de 3 a 17 años, los colegios no cuentan con infraestructura sanitaria y de bioseguridad acorde para prevenir el Covid. Explica que las dos vías de contagio claras son por los aerosoles (gotitas de saliva) y el contacto con superficies contaminadas. “Por más que los docentes estén vacunados, los niños, sobre todo los más pequeños, no van a respetar las medidas sanitarias, se quitarán las mascarillas, se abrazarán, compartirán refrigerio, y no solo ello, los que vayan en buses se expondrán. Será un contagio inminente”, comentó.