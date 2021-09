Jorge Muñoz tras corte de agua en SJL: Dicha situación es nuestra prioridad

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció este miércoles sobre el corte de agua y el aniego que ocurrió el último sábado en San Juan de Lurigancho (SJL).

El burgomaestre recalcó que la emergencia ocurrida en uno de los distritos con más habitantes en Lima es su prioridad. Asimismo, aclaró que desde el día uno distribuyó 150.000 litros de agua para la zona afectada.

“ La situación causada por el aniego en SJL es nuestra prioridad. Por ello, desde el primer día dispuse el abastecimiento de agua (150.000 litros al momento) y la desinfección de calles. Y así seguiremos trabajando por nuestros vecinos hasta superar esta situación”, escribió en sus redes sociales.

Cuenta de Twitter del alcalde Jorge Muñoz.

Sedapal: No se les cobrará, el recibo tendrá una cantidad baja

El gerente general de Sedapal, Ricard Acosta, adelantó que el monto de los recibos de agua de los vecinos de SJL llegará por debajo de lo normal debido al corte del servicio de los últimos días.

“El agua que no han recibido no se les factura obviamente. Su recibo va a venir con una cantidad más baja que todos los meses porque hay una semana en la cual no se ha medido nada. Es decir, este mes, les va a venir seguro las tres cuartas partes de lo que normalmente les venía”, detalló a RPP Noticias.

El directivo también anunció que este domingo 12 de setiembre se restablecerá el servicio en todo el distrito. Según la Defensoría del Pueblo, un total de 2.000 personas se han visto afectadas.