Coronavirus en Perú: más de 2.000 trabajadores del sector salud fallecieron hasta setiembre

Más de 2.000 trabajadores del sector salud que laboraban en instituciones públicas y privadas murieron a causa del nuevo coronavirus en el Perú, informó el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa).

Según la Sala Situacional virtual de COVID-19, hasta el 6 de setiembre del 2021, la cifra de trabajadores del sector salud que murieron por la enfermedad es de 2.157 en 25 regiones y laboraban en: Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales (Minsa/Gore), Redes Asistenciales de EsSalud (EsSalud), Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales (PNP/FF. AA.); Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y privados.

Minsa/Gore EsSalud PNP/FF. AA. INPE Ministerio Público Privado Total 1.524 438 91 4 9 91 2.157

Lima, la región que reporta la mayor cifra de decesos de trabajadores de salud

La región que reporta la mayor cifra de decesos de trabajadores de salud es Lima con 923. De este total, 616 son profesionales que laboran en Minsa/GORE, 214 de EsSalud, 57 de institución policial y de las Fuerzas Armadas, tres del INPE, seis del Ministerio Público y 42 de privados. Luego le siguen Callao con 105 fallecidos, Piura e Ica con 101 decesos cada uno, Arequipa registra 95 y Loreto 91.

Cifra de fallecidos por COVID-19 en el sector salud hasta el 6 de setiembre. Foto: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

Mientras que el departamento con menos trabajadores de salud fallecidos es Tumbes con nueve. Pasco con 10, Madre de Dios con 15, Huancavelica con 16 y Amazonas con 19, son las otras regiones con una reducida cifra de decesos.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) indicó que clasificó como personal de salud a todos aquellos profesionales, técnicos y auxiliares de las diferentes carreras de salud. Además, precisó que no consideró en el informe a los mayores de 70 años por encontrarse en edad no laboral ni a los trabajadores en los que no se pudo confirmar su lugar de trabajo.