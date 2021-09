El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha una nueva estrategia denominada ‘Vamos a tu encuentro, vacúnate ya’, con la cual busca acercar las vacunas contra el Covid-19 a la población que por razones de trabajo, tiempo o distancia no puede acudir a los centros de inmunización.

A esta nueva modalidad se sumarán al mapeo de rezagados y el desplazamiento domiciliario de las brigadas de atención, adelantó el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Según señaló, el Gobierno también viene evaluando otorgar un bono a los adultos mayores de 60 años que se animen a recibir su segunda dosis.

La iniciativa ‘Vamos a tu encuentro, vacúnate ya’ fue lanzada en el Mercado Mayorista de Santa Anita y será replicada en centros comerciales, emporios con grande demanda laboral y conglomerados comerciales.

“Vamos a seguir recorriendo los barrios alejados para que toda la población que no se ha podido vacunar pueda hacerlo”, mencionó a La República la jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez. Agregó que el siguiente distrito a donde se desplazarán sería San Juan de Lurigancho.

Más estrategias

Cevallos explicó luego ante el Congreso que, además de los vacunatones, el Minsa descentralizará la distribución de las dosis que llegan.

“Tenemos que pasar de los vacunatones a descentralizar la inmunización. Necesitamos que se vacune en los centros de salud y se amplíe el horario”, mencionó. Añadió que la entrega de dosis se viene realizando de manera equitativa en diferentes regiones.

Precisamente, Tumbes recibirá más de 90.000 dosis durante este mes. Asimismo, se contará con 336.000 dosis para la inoculación de residentes de la zona fronteriza. En tanto, Lambayeque tendrá más de 120.000 dosis en setiembre; mientras que Cajamarca contará con 800.000 dosis. “La vulnerabilidad en las regiones es mayor y es por eso que decidimos descentralizar la vacunación”, precisó. Agregó que en la medida que se avance con el proceso de inmunización, su sector irá desarrollando distintas estrategias para cerrar brechas.

En cuanto a la ampliación de grupos etarios, Cevallos señaló que “hay que ser responsables” con esta decisión, ya que dependerá del stock de vacunas y cerrar brechas.

En Lima y Callao se viene vacunando a mayores de 30 años. Hasta ayer se habían aplicado 19.886.413 de dosis a nivel nacional. Asimismo, un total de 8.602.348 personas se encuentran totalmente protegidas, mientras que 11.284.065 tienen una sola dosis.

Bono para mayores de 60 años que se vacunen

Debido a que algunos adultos mayores aún no se inmunizan, se evaluará dar un bono a los mayores de 60 años que se vacunen. “La estimulación positiva es importante. He conversado con el ministro de Economía de que sería bueno darles un bono a las personas mayores de 60 años que se están vacunando, porque es el sector más riesgoso, y me dijo que lo iban a evaluar”, precisó el titular del Minsa.

Tacna vacunará a escolares de zonas rurales

A fin de retornar a clases presenciales, la región de Tacna comenzará a inmunizar a menores de entre 12 y 17 años de las provincias de Tarata, Candarave y Jorge Basadre.

Según indicó el gobernador Juan Tonconi, el personal de salud se viene organizando para desarrollar la jornada esta y la próxima semana. “Se está haciendo la programación para que las brigadas vayan a esas zonas para inmunizar no solo a los mayores de 18 años, sino también a los escolares de 12 a 17 años”, señaló.

