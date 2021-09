El bono Yanapay de 350 soles por persona empezará a entregarse el próximo 13 de setiembre. Sin embargo, uno de los grupos menos protegidos desde que comenzaron a entregarse los subsidios fueron las mujeres trans. Ahora, ellas piden al Gobierno que las considere dentro del padrón, ya que la pandemia las ha dejado en una situación muy vulnerable.

“Señor presidente Pedro Castillo desde Féminas Perú estamos felices de compartir nuestra base de datos de mujeres trans para los bonos, porque todas las trans estamos en extrema pobreza”, publicó el colectivo en sus redes sociales.

“ Hay en promedio una lista con 650 mujeres trans de Lima, Arequipa, Huancayo y Chiclayo ”, resaltó Leyla Huerta, directora de Féminas en conversación con La República. No obstante, la situación es aún más compleja, hay una gran cantidad de ellas que no han sido contabilizada porque viven en zonas alejadas y otras no cuentan con un documento de identidad.

Huerta señala que solo algunas alcanzaron a recibir los bonos anteriores y lograron mantenerse gracias a donaciones. “Las mujeres trans viven de una economía del día a día, muchas se dedican al trabajo sexual, por ello, cuando pasó la cuarentena, no hubo manera de que obtuvieran ingresos”, agrega.

El único apoyo que recibieron de parte del Gobierno fueron alimentos gracias al programa Kali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). No obstante, es insuficiente porque necesitan cubrir otras necesidades básicas como salud, vivienda y muchas tienen personas que dependen de ellas.

Por último, Leyla Huerta hace un llamado a las autoridades para que se generen estadísticas de la población trans. No se conoce con exactitud cuántas personas son, dónde viven o qué edad tienen. Con estos datos, sería más factible generar políticas públicas que impulsen el respeto a sus derechos y mejores condiciones de vida, ya que la gran mayoría se encuentra en condición de pobreza.