Un hecho curioso ocurrió en una farmacia de Huaraz, región Áncash. El personal del establecimiento perforó un billete de S/ 100 porque les pareció que era falso, sin antes pasarlo por un detector de billetes. Los agraviados fueron a una comisaría y a través de ese dispositivo se confirmó que el billete no era falso.

Al inicio del video se puede ver a la persona que graba mostrando el billete perforado: “Habían perforado el billete porque supuestamente está falso. Nos hemos acercado a la comisaría y nos han dicho que el dinero se encuentra en perfectas condiciones”.

“El joven no estaba seguro de si estaba falso o no. Tenía dudas; sin embargo, lo ha perforado. (...) ellos se han tomado la libertad de perjudicarnos. Pedimos su libro de reclamaciones porque ustedes no pueden hacer esto”, expresan indignados.

Además, le reclaman por lo realizado sin tener en su poder un detector de billetes que les permitan verificar la veracidad del mismo. El personal de la farmacia atinó a decirles que vayan al banco a cambiar el billete y se negaron hasta el final a brindar el libro de reclamaciones.