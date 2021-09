Mujer pide apoyo para internar a su hijo que tiene esquizofrenia y no recibe medicación

En Huacho, una madre reveló que su hijo con esquizofrenia y paranoia, quien no recibe su medicación y no lleva un tratamiento psiquiátrico, intentó asesinarla y agredir al resto de su familia. Ante esa situación, su progenitora pide apoyo para internarlo en un centro de salud especializado, debido a que requiere un seguimiento continuo.

“Tengo un hijo con esquizofrenia, día y noche, rompe las cosas, nos amenaza, habla incoherencias, no puedo soportar, ni dormir”, sostiene Severiana Lugos, madre del joven, a ATV.

Asimismo, comentó que las autoridades, tanto Policía Nacional y personal de salud, no le han brindado la ayuda necesaria. Además, informa que llevó a su hijo al hospital Emilio Valdizán para internarlo, pero recibió el alta médica a los días.

“No quiere tomar su medicamento, no quiere tomar. Sí tiene tratamiento y pastilla, pero no quiere tomar. Lo llevamos al hospital, pero no hay ayuda”, agrega.

Si cuentas con información para brindar apoyo, puedes comunicar al siguiente número: 918 130 964 (Severiana Lugos).

Canales de ayuda

Si necesidad apoyo sobre salud mental, el Ministerio de Salud ha implementado Centros de Salud Mental Comunitaria a nivel nacional para la atención especializada a la población, los cuales cuentan con centros, hospitalización, entre otros. Además, habilitó la línea 113, opción 5, para brindar orientación en salud mental de manera gratuita. También puedes comunicarte al 0800 00194 de Unicef, una línea de ayuda denominada Aligerando mochilas.

