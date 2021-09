Hospital Rebagliati: enfermero es denunciado por presunta violación a paciente

Una paciente denunció que un enfermero la ultrajó cuando estaba internada en el piso 11 del Hospital Rebagliati.

De acuerdo con Latina, la agraviada señaló que el enfermero le entregó una pastilla y la dopó para cometer el delito. Tras pasar el efecto de la medicina, la joven pudo despertar, aún con dificultad, y el hombre comenzó a agarrarla de los hombros para pedirle que no comente nada al respecto.

La denunciante manifiesta que el personal de enfermería del nosocomio no le brindó la ayuda y el soporte necesario, pues le preguntaron si tuvo algún vínculo con su agresor, como responsabilizándola del hecho, incluso le dijeron que no denuncie. En tanto, el hombre está no habido, pese a que la Policía ya lo tiene identificado. Ante esta situación, y con apoyo de las autoridades, realizará una denuncia contra el hospital.

Mediante un comunicado, EsSalud condenó el hecho y apoyará a la Policía y Fiscalía en las investigaciones; en simultáneo, informó que el personal involucrado será separado de la institución.

Canales de ayuda

Si ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).