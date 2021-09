GORE Piura no cumplió instalación de planta de oxígeno de Ayabaca

El proyecto de instalación de una planta de oxígeno medicinal para la atención de los pacientes COVID-19, de la provincia de Ayabaca, no fue concretado por el Gobierno Regional de Piura y pone en serio riesgo a la población, advirtieron autoridades y representantes de la sociedad civil.

El regidor de la Municipalidad de Ayabaca, Jorge Jiménez, manifestó que los representantes del Gobierno Regional habían prometido el equipo médico a inicios de año en el sector de Yacupampa. Sin embargo, nunca llegó.

Aseveró que a través de la Defensoría del Pueblo descubrieron que la planta de oxígeno no podría ser instalada en la zona seleccionada, ante la falta de un transformador eléctrico que garantice el fluido eléctrico en todo el sector.

“Para que la planta funcione se necesita un transformador que distribuya la energía eléctrica, y eso toma su tiempo con expediente técnico. Cuando se prometió el equipo médico no se ha considerado ese detalle, por ello aún no tenemos la ejecución. De nada sirve que se llegue a instalar, si no hay electricidad”, sostuvo.

El coordinador del Frente de Defensa por los intereses de Ayabaca, Efraín Ríos Castillo, solicitó a las autoridades del gobierno regional culminar la instalación de la planta de oxígeno, ya que solo se encuentra construida la plataforma donde se colocará el equipo.

“El ofrecimiento con bombos y platillos de la instalación de la planta no avanza, en este momento se ha constatado que en el lugar destinado que es Yacupampa, solo hay una construcción que es el casco, no hay techos, no hay equipamiento, todo está en cero ha sido un engaño. Además, no hay un acceso asegurado, debería haber una vía transitable, pero eso no existe”, expresó.

Este domingo 12 de setiembre se llevará a cabo la Asamblea general por los intereses de Ayabaca y sus comunidades donde se abordará el problema de las obras abandonadas, entre ellas la planta de oxígeno.