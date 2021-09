EsSalud Arequipa estima el inicio de una tercera ola a fines de setiembre

La Red Asistencial de EsSalud Arequipa estimó el inicio de una tercera ola de casos COVID-19 a partir de la tercera semana de este mes de setiembre, ante la aparición de nuevas variantes del coronavirus.

Marianela Ruíz Caro, jefa de la oficina de inteligencia sanitaria de EsSalud Arequipa, informó que en los últimos días se ha notado un incremento considerable de pacientes en hospitalización.

Si hace una semana habían 11 pacientes en el área de hospitalización del hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, actualmente hay 36. En el centro temporal de Cerro Juli hace dos semanas había también en promedio cinco pacientes, pero ahora hay 12. “ Estamos viendo cómo la cifra de pacientes hospitalizados está incrementando de manera lenta , es un indicador alarmante”, señaló la especialista a La República.

Según la proyección que presentó la especialista, se estima que 118.000 asegurados en Arequipa se contagien, poniendo al límite la capacidad hospitalaria con la que cuentan.

La población afectada por esta tercera ola será aquella que no ha sido inmunizada o cuyos grupos etarios aún no están programados. “Se estima que esta tercera ola será siete veces peor que la primera, habrá más contagiados, pero la tasa de fallecidos no será alta ”, agregó.

Por último, Ruiz Caro aseveró que el repunte de casos de esta eventual tercera ola sería a mediados de noviembre.