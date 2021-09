Coronavirus en Perú: 62% de las provincias no reportan nuevos decesos

En los últimos días, al menos 122 provincias, de las 196 que hay en el Perú, no han registrado fallecidos por COVID-19, según los datos abiertos del Ministerio de Salud.

El analista de datos del Open Covid Perú, Juan Carbajal, señaló que estas 122 provincias representan el 62% del territorio. Y la jurisdicción con más tiempo sin víctimas por COVID-19 es Putumayo, en Loreto, desde el 14 de abril de este año. “Van casi 5 meses sin fallecidos”.

Y a nivel nacional son seis las regiones que no reportan fallecidos por coronavirus en los últimos siete días, hasta el 4 de setiembre: Amazonas, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Ucayali.

En el caso de Amazonas van 10 días sin decesos; Huancavelica, 5 días; Madre de Dios, 14 días; Moquegua, 4 días; Pasco, 5 días; y Ucayali, 4 días. En cuanto a Tacna y Tumbes, estas regiones registraron un fallecido después de 4 y 5 días, respectivamente.

¿A qué se debe? Según Carbajal, hay una correlación en el descenso de los casos, la baja demanda hospitalaria y el avance de la vacunación.

En el caso de Tacna, Óscar Lenin Galdós Rodríguez, director Regional de Salud, refirió que no tienen decesos desde hace días gracias al avance de la vacunación. “Ya no tenemos muchas camas UCI cubiertas. Solo están ocupadas 6 o 7 de las 40 camas que tenemos en los hospitales. La gravedad con la que llegan los pacientes es menor, por eso también ha bajado la mortalidad”.

En tanto, el gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo, también atribuyó a la vacunación este descenso. Por lo cual solicitó al Minsa que envíe más dosis para avanzar con la vacunación entre las personas menores de 30 años.

Y con respecto a la flexibilización de las medidas, el infectólogo Carlos Medina señaló que de nada sirve que el Gobierno fije aforos y toque de queda si no hay una supervisión de las normas. Agregó que desde el inicio de la pandemia ha sido recurrente el error de no fiscalizar las normas y no trabajar de manera coordinada con los municipios. “Cada ministerio trabaja por su lado, el Minsa, el Mininter y los municipios deben trabajar de forma coordinada”.

Infografía - La República

Minsa coordina con regiones preparación ante tercera ola

El Ministerio de Salud informó que hay un despliegue de equipos técnicos hacia las regiones para fortalecer la respuesta ante la tercera ola del COVID-19.

Los profesionales brindarán asistencia técnica en Cajamarca, Piura, Ucayali, Huánuco, Cusco, Moquegua, La Libertad, Puno, entre otras regiones, a fin de que estas puedan ofrecer una respuesta en salud inmediata y articulada frente a un eventual incremento de casos.

“Para enfrentar la tercera ola tenemos una estrategia integral”, refirió el titular de Salud, Hernando Cevallos. Las acciones permitirán identificar y priorizar las necesidades de las regiones para optimizar servicios que garanticen atenciones oportunas.

