Cámaras de seguridad registraron el asalto a dos mujeres en la puerta de un inmueble de la cuadra 3 del jirón Tres Marías, en Los Cedros de Villa de Chorrillos. Los vecinos solicitan mayor presencia del patrullaje municipal.

Las víctimas son dos jóvenes que retornaban de una larga jornada de trabajo al edificio donde viven. Fue en ese momento que un sujeto armado las amenazó y les exigió que entreguen sus pertenencias.

“Yo pensé que me iba a disparar. (....) Él nos dijo ‘ya perdieron, suelta todo, dame el celular’, y mi amiga le tiró la plata y a mí me dijo ‘saca el monedero’, pero yo le dije que no tenía nada y le di mi celular”, narró Betzaida, una de las agraviadas.

En las imágenes se ve que, a pesar de que las mujeres estaban detrás de la reja, el malhechor les seguía apuntando para que ellas entreguen incluso la mochila donde llevaban sus uniformes.

Tras lograr su cometido, el malhechor huyó hacia un auto estacionado en la avenida San Marcos, donde lo esperaba su cómplice.

Las víctimas se sienten apenadas, pues el malhechor se llevó el dinero producto de su esfuerzo. Una de ellas contó a América noticias que llegaron hace poco tiempo a Lima para trabajar y así apoyar a sus familias .

“Estamos bien frustradas. Nos pusimos a llorar de cólera. Ella iba a mandar esa plata para allá, para su mami y su hermano que está mal de salud. (...) Así no sea mucho, es un esfuerzo que cada uno hace, nos levantamos temprano y salimos tarde (del trabajo)”, manifestó.

Por su parte, los residentes exigieron mayor presencia del Serenazgo para evitar que se sigan produciendo más asaltos.

“Si el Serenazgo hubiese pasado por la avenida principal, donde estaba el carro estacionado esperando al delincuente, que ha entrado a pasearse todas las callecitas, no ocurría esto”, lamentó una moradora.