Carabayllo: denuncian que anciana está hace días encerrada y sin recibir sus alimentos

Un grupo de vecinos, sumamente preocupados, denunciaron que una adulta mayor, aproximadamente de 85 años, está en estado de abandono al interior de su vivienda, ubicada en Carabayllo.

En comunicación con RPP, los residentes del asentamiento humano Los Ángeles de Naranjal contaron que la mujer no come ni bebe agua desde hace varios días. Asimismo, aseguraron que durante todo este tiempo no ha habido luz en su vivienda.

La octogenaria, quien se llamaría Marina Abad Maldonado, se comunica con las personas de la zona a través de una pequeña ventana que hay en su puerta. Desde allí, la fémina pediría ayuda a los habitantes del distrito.

Según los vecinos, han intentado comunicarse en varias oportunidades con Manuel Sánchez Abad, el presunto hijo de la adulta mayor, pero nunca han recibido una respuesta positiva.

“Mi vecina lleva encerrada ya varios días sin comer, sin nada, y ahorita está golpeando su puerta para que la saquen, está sin agua, sin luz”, comentó Loren Córdoba, una de las vecinas del asentamiento humano, al medio mencionado.

“Ella está en una ventanita y está toda la mañana desde ayer pidiendo que le abran la puerta, sin alimentos, le hemos pasado comida. Está llorando y en una condición deplorable”, lamentó la mujer.

El caso ya fue reportado a la Comisaría Santa Isabel de Carabayllo; no obstante, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) indicaron que, por ahora, no pueden hacer nada, ya que necesitan una orden judicial para irrumpir en la vivienda.

“Todos los vecinos estamos acá esperando a que llegue porque los policías dicen que no pueden ingresar hasta que llegue su hijo”, añadió la residente.

Al respecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales, donde informó que personal del sector se encuentra “evaluando el caso”.