Taxista denuncia que mujer lo discriminó y se negó a pagarle el servicio

Un hombre dedicado a brindar el servicio de taxi por aplicativo denunció haber sido agredido física y verbalmente por una mujer, a la que, además, acusa de no querer cancelarle la carrera que le hizo.

Javier Ríos contó a Canal N que recogió a Hanna Rey en la avenida Canadá y luego se dirigió a su vivienda; sin embargo, cuando llegaron, la joven se rehusó a pagarle los 20 soles del trayecto.

“Cuando veo que no es la casa donde había estacionado, si no que se dirigía al edificio, yo estaciono mejor y la acompaño. Cuando la alcanzo, le digo: ‘No se preocupe, yo la acompaño’. Allí, ella me dice: ‘¿Qué te pasa? Yo te voy a pagar’”, cuenta el conductor.

El taxista afirma que insistió en acompañar a la joven hasta la puerta de su departamento, ya que ella habría estado bajo los efectos del alcohol, por lo que temía que una vez que subiera ya no bajara nunca más.

Ríos pudo grabar con su celular varios momentos en los que la mujer, quien además se encontraba sin mascarilla, se sienta sobre la vereda mientras le lanza insultos discriminatorios y luego se abalanza sobre él para golpearlo.

Durante la discusión en la calle, detuvieron a un patrullero de la PNP, pero ninguno de los efectivos bajó para encontrar una solución al problema.

Minutos después, el taxista logró entrar al edificio y llegar hasta la puerta del departamento de la joven. Allí lo atendió la madre de la mujer, quien, a pesar de su amabilidad, tampoco le pagó.

“La mamá trata de ingresar al departamento, cuando logra ingresar al departamento, ella sale y me pide disculpas, lamentó la situación que estábamos pasando. Se expresó muy bien, me trató muy bien, pero no me pudo pagar al momento porque la hija no se lo permitía”, según cuenta.

Finalmente, una tercera persona que vive en el departamento fue la que transfirió los 20 soles de la carrera a Javier Ríos, quien se dedica al servicio de taxi por aplicativo desde hace dos años.

Canal N indicó que trataron de comunicarse con la joven acusada, a quien buscaron en su domicilio, pero no obtuvieron respuesta.