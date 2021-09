Eduardo Ugarte y Chocano

Periodista

Ante la denuncia del ciudadano Carlos Rivas, la protesta de los vecinos y la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito, contra el proyecto para levantar cinco torres con 167 departamentos en la ribera derecha del Chili entre La Recoleta 124 y Beaterio 125 y la quebrada del río, el alcalde Omar Candia ha respondido que “el proyecto tal como está podría trastocar el Centro Histórico” (La República 4/9/21), declarado Patrimonio Mundial, y nominado: Arequipa Museo Vivo.

Trastocar es “Trastornar o alterar el orden conveniente o adecuado de algo, su esencia o el desarrollo de un proceso”, por lo que la Superintendencia del Centro Histórico ha observado el proyecto y expertos afirman que vulnera la traza urbana, morfología y perfil de la calle La Recoleta, declarada Ambiente Monumental, y el Art, 23 de la Norma A140 de edificaciones.

Además, no considera espacios libres y no respeta el área circundante (que protege la Ley 28296) donde se encuentra el Tambo Ruelas (declarado monumento), pues su tamaño lo sobrepasa y, sin embargo, el expediente del proyecto no toca alturas ni relación con él.

Aparte del impacto por aumento de densidad poblacional y vehicular en la zona, el proyecto no respeta el paisaje. Para la Superintendencia “Es necesario tener una visión sobre el contexto del Centro Histórico y sobre todo del río Chili como paisaje, en sus diferentes escalas, en concordancia con la 42 Reunión de UNESCO que solicita tener un Plan Específico de esta zona histórica de Arequipa como es el valle del Chili.” Pero, hasta que tengamos el plan específico se habrá construido más edificios en las riberas, destruido el paisaje y retirados de la Lista de la Unesco.

Según la Superintendencia “Se debe procurar que las obras públicas y civiles tengan calidad, enriquezcan nuestra arquitectura y que estén al nivel que requiere nuestra ciudad”, sin embargo, el proyecto afecta el paisaje cultural del Centro Histórico y carecería de valor conceptual y oficio proyectual, como corresponde a una zona “tan sensible en cuanto a patrimonio, cultura y paisaje”, pues no se trata de un complejo habitacional en las afueras de la ciudad.

La oposición no es una oposición cerrada a intervenciones permitidas bajo normas en la zona, es por el incumplimiento de estas y su falta de concordancia y armonía con el entorno, que bien podría haberse planteado –hasta con un concurso– como ejemplo que se puede hacer desarrollo urbano respetando el patrimonio y continuando la tradición arquitectónica de Arequipa desde una visión contemporánea.