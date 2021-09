Policía intensifica búsqueda de una joven de 21 años

María Nicole Alexandra Arévalo Rojas salió de su casa el domingo último con la finalidad ir a visitar a unos amigos en Chorrillos. Para los familiares de esta joven de 21 años, su desaparición es todo un misterio. Los investigadores por ahora no encuentran respuesta aunque ya han intensificado su búsqueda.

El hermano de la chica, Héctor Arévalo, contó a la Policía que María Nicole es una chica “obediente y que los fines de semana le gustaba reunirse con sus amistades”.

Su familia manifestó que ella salió de su casa en Santiago de Surco con dirección a Chorrillos. Llevaba puesta una casaca de color negro, pantalón jean del mismo color y zapatillas moradas marca Converse .

Indican que María Nicole tiene un piercing en el lado derecho de la nariz y tatuajes en el brazo derecho y pantorrilla. La describen como de 1,50 m. de estatura, test blanca, así como cabello lacio hasta el omóplato color marrón castaño y las puntas rojas.

No tiene muchos amigos. Su mayor pasión es la música y le gusta participar de reuniones amicales. Según sus familiares, “ella no se iría por su cuenta, jamás lo hizo y no tenía ningún motivo para hacerlo ahora”.

En un intento por encontrar una explicación a la desaparición de la joven, los policías de la comisaría Villa Chorrillos tratan de averiguar si es que en los últimos días había tenido algunos roces con alguien de su entorno, porque “no contesta llamadas ni mensajes por ningún medio”.

“Estoy desconcertado”, dice el papá de la chica y cree que “hay alguien que no la deja volver a su casa”.

Cualquier información sobre su paradero, pueden comunicarse a los teléfonos celulares 983 214 687, 927 243 390 y 961 076 270.