Los vecinos de la avenida Chiclayo, del distrito de José Leonardo Ortiz, en la región Lambayeque, se encuentran en riesgo por la gran cantidad de basura que se ha acumulado en la zona.

Situación

Esto fue documentado por el trabajador de la comuna de José Leonardo Ortiz, Ronal Gonzáles Urbina, a través de imágenes de vídeo. La situación de la referida vía fue captada el último domingo 5 de septiembre.

Los moradores denunciaron que el camión recolector pasa una vez al mes o cada 15 días, lo cual origina varios cúmulos de desperdicios que generan olores nauseabundos. Las grandes cantidades de basura generan atracción de los gallinazos y otros vectores.

Al problema de la basura se suma el colapso de las redes de alcantarillado en diferentes intersecciones de la avenida Chiclayo. Las aguas hervidas se mezclan con los desperdicios y se forman lagunas que son un riesgo para los niños y adultos mayores.

Una situación similar se aprecia en las avenidas México y Kennedy, las cuales son circundantes al mercado Moshoqueque. Dicha situación afecta a comerciantes y compradores que acuden al centro de abastos.

“Es lamentable que el alcalde y sus funcionarios no puedan solucionar el problema de la basura. En tiempos de pandemia no se pueda estar viviendo en medio de la basura. Desde que comenzó la gestión del alcalde Wilder Guevara, el problema no ha podido ser solucionado”, comentó Gonzales.

Líneas seguidas, Gonzáles Urbina subrayó que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el burgomaestre de José Leonardo Ortiz y los que resulten responsables por el presunto delito de contaminación ambiental.