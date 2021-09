Cusco: director de Cultura presentó su renuncia irrevocable

Cusco. Fredy Escobar Zamalloa, titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, informó que presentó su carta de renuncia al cargo debido a supuestas discrepancias con el actual gobierno. Según dijo, su dimisión se la entregó al ministro de Cultura, Ciro Gálvez, el viernes último.

“Existe una desmedida acción de querer capturar la Dirección de Cultura (de gente de este gobierno)”, declaró en una entrevista al programa Sentir Semanal de radio Metropolitana.

Durante la última visita del ministro Gálvez a Cusco, en el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, partidarios de Perú Libre reclamaron por puestos laborales en la entidad cultural. Ello no habría sido del agrado de Escobar Zamalloa.

“No me quedaba otra cosa que renunciar, diciendo las cosas verdaderas, no por un apetito personal, ni institucional (...) No es posible que pongan en tela de juicio todo lo que hemos hecho durante este tiempo simple y llanamente por poner a la gente en el poder”, agregó.

El funcionario permanecerá en el cargo hasta que el Ministerio de Cultura designe a su sucesor.