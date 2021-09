Vacunan a jóvenes de 18 años en Tacna y jornada de inmunización continúa hoy

Les llegó su turno. Tacna inició ayer la vacunación contra la COVID-19 de los jóvenes de 18 y 19 años de edad. Es la primera región del país que inmuniza masivamente a este grupo etario. Lo hace gracias a una remesa de 25 mil vacunas que recibió el último jueves, pues antes existía desabastecimiento de dosis. Hoy continuará la jornada desde las 08.00 hasta las 16.00 horas en cuatro puntos: colegio Enrique Pallardeti, Instituto Vigil, Parque Perú (ingreso solo con vehículos)

El gobernador regional, Juan Tonconi Quispe, refirió que el departamento hace seis días estuvo limitado en su campaña de vacunación a causa de la falta de dosis. Reiteró que en su reciente visita al Ministerio de Salud (Minsa), arrancó el compromiso del envío 47.000 vacunas más para la región fronteriza. Según Tonconi, el gobierno priorizará la campaña de vacunación gracias a nuevos criterios.

Ayer Tonconi acompañó al presidente de EsSalud, Mario Carhuapoma Yance, quien inauguró una nueva planta de oxígeno medicinal en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Esa planta producirá a diario hasta 100 balones de oxígeno al día.

Carhuapoma felicitó a Tacna por su avance en vacunación. Refirió que el departamento podría alcanzar la inmunidad del rebaño. Con los jóvenes, la región quiere lograr el 75% de cobertura de su población objetivo, y así reiterar al Gobierno su pedido de abrir la frontera terrestre.

En Cusco, el primer día de la vacunatón para personas de 36 a 39 años tuvo buena acogida, en algunos vacunatorios hubo colas desde la madrugada.

Javier Ramírez, gerente regional de Salud de Cusco, informó que la meta entre ayer y hoy es de 30.000 vacunados. Hasta el cierre de esta edición ya había 18.500 inmunizados.

Hoy continuará la vacunación desde las 8 horas ( jornada de 12 horas). Algunos de los puntos son el Colegio Ciencias, el parque El Bosque de Coripata (Santiago), el parque Quillabamba (Wanchaq), el complejo deportivo Velasco Astete ( costado del aeropuerto- Wanchaq), el Centro de Idiomas de la Universidad Andina y la Facultad de Medicina de la Universidad San Antonio Abad.

En Arequipa, una buena parte de adultos de 40 a 44 años de la provincia de Arequipa, no fueron por su segunda dosis en la jornada especial que se desarrolló entre el viernes y sábado. La meta era vacunar a 33.568 personas; sin embargo, según reportes preliminares, se habría llegado solo a 60% .

La poca asistencia causó extrañeza en el personal de salud. Se esperaba una mayor concurrencia en las segundas dosis. Este grupo etario debió recibir su segunda dosis el pasado fin de semana, sin embargo, hubo un retraso con los lotes de las vacunas Sinopharm.

Hoy se aplicará la primera dosis a rezagados de 40 a 44 años en trece distritos de Arequipa Metropolitana. El horario de atención será entre las 7 y 18 horas. Asimismo, entre las 8 y 16 horas, se colocará la primera dosis a personas de 40 a 44 años de distritos periféricos.

Malestar por falta de vacunas Sinopharm en Puno

La ausencia de la vacuna Sinopharm ha generado desconcierto y reclamo en parte de la población de Puno.

En los últimos días, varias personas que tenían pendiente la aplicación de segunda dosis con esta marca, acudieron a diversos puntos de vacunación para ser inmunizados, sin embargo, no pudieron hacerlo. Personal de Salud informó de forma tardía que estas se habían agotado.

“Fui a varios puntos de vacunación para hacerme vacunar la segunda dosis de Sinopharm y simplemente me dijeron que no había las vacunas de esa marca. Debieron avisar antes para no venir en vano”, dijo molesto uno de los afectados.

Desde la Dirección Regional de Salud de Puno, se informó que las vacunas de la marca Sinopharm estarían llegando este lunes 06 de setiembre.

En tanto, el especialista del sector, Percy Casaperalta, llamó a la calma a la población y pidió tener paciencia.

Aseguró que un lote con vacunas de la marca en mención llegará de todas formas en los próximos días.