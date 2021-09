Este domingo 5 de setiembre, inició la vacunación contra la COVID-19 dirigida a personas mayores de 30 años en Lima Metropolitana, Callao, Lima Región e Ica. El anuncio ocurrió de forma sorpresiva en horas de la mañana, por lo que no todos tuvieron la oportunidad de acudir en el transcurso del día.

Al respecto, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, precisó que las personas de dicho rango etareo podrán acercarse durante la semana a los vacunatorios de Lima y Callao a fin de solicitar su primera dosis.

A diferencia de los otros grupos, en los que era necesario contar con la cita de programación, los mayores de 30 tendrán la libertad de acudir el día que mejor se les acomode.

“ Mañana y en adelante van a poder vacunarse los de 30 años a más de manera libre porque lo que queremos efectivamente es ir bajando la edad de vacunación, pero, a la vez, como decía antes, cerrar las brechas (de segunda dosis). Así que no hay ningún inconveniente, van a poder ser inoculados sin necesidad de esperar otro Vacunatón ”, dijo el funcionario en declaraciones a la prensa.

Esta información fue confirmada por una fuente del Minsa a este diario, quien indicó que los vacunatorios atenderán en su horario habitual.

En otro momento, el ministro Cevallos explicó que la vacunación a los mayores de 30 fue anunciada repentinamente debido a que no tenían la certeza de que el sábado 4 de setiembre llegarían los dos millones de dosis de Sinopharm.

“Nosotros, de manera responsable, hasta que no llegaran las vacunas, no podíamos decir: ‘Los de 30 años se pueden vacunar libremente’. Por esa razón es que programamos hasta los 32 años para evitar que la gente de menor edad se sienta decepcionada si las vacunas no llegaban al país”, manifestó desde el Parque de la Exposición.