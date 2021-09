UNMSM: postulantes realizan examen de admisión en estadio

Este sábado 4 de septiembre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) viene realizando la primera jornada del examen de admisión presencial. La prueba se desarrollará en su estadio, ubicado en la ciudad universitaria.

Por tal motivo, se vio desde muy temprano a los postulantes ubicarse en las carpetas, las cuales tienen una distancia de metro y medio en frente, detrás y a los lados.

Un total de 26.630 postulantes rendirán las pruebas en su modalidad presencial. Foto: Carlos Félix/GLR

La institución indicó que los cerca de 27.000 postulantes, los cuales buscan obtener una de las 6.873 plazas, iniciaron la prueba a las 8.30 a. m., y está previsto finalizar a la 1.00 p. m.

Por otro lado, un grupo de postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó una protesta en los exteriores del centro de estudios al no estar incluidos en el actual examen de admisión 2021. De acuerdo a las declaraciones de uno de ellos, la institución no les habría dado el correo de verificación para participar de la prueba.

“Nosotros íbamos a postular en el examen 2020-2 y se dio la pandemia. No estuvimos conformes con el examen virtual, por lo que aplazamos nuestro examen. Ahora, para este proceso del 2021, (la universidad) no me dio el código verificador a mí y a otras 100 personas. Nosotros queremos que la universidad nos dé una solución. No vamos a poder dar el examen. Yo vengo años y días preparándome”, indicó Jefferson Muñoz en Canal N.

El examen de admisión de San Marcos se realizará en cuatro fechas, según la programación de las distintas áreas:

Sábado 4 de setiembre: Ciencias Básicas y Ciencias Económicas y de la Gestión

Domingo 5 de setiembre: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Sábado 11 de setiembre: Ciencias de la Salud

Domingo 12 de setiembre: Ingeniería.

