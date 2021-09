UNMSM: examen de admisión con medidas sanitarias

Luego de más de un año, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) volverá a aplicar su sistema tradicional de admisión: la prueba escrita y presencial.

Y desde las 7 de la mañana de hoy, parte de los 26.630 postulantes inscritos acudirán al campus universitario para rendir dicha prueba.

Serán en total cuatro los días en que se desarrollará el examen, en los que los aspirantes intentarán alcanzar una de las 6.873 vacantes que ofrece la UNMSM en sus 66 carreras profesionales.

Hoy rendirán la prueba los postulantes de las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión , y de la prueba especial (traslado interno y externo, graduados, entre otras modalidades).

Mañana domingo 5 de setiembre corresponde el turno a los estudiantes de las áreas de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales .

En tanto, el próximo sábado 11 de setiembre rendirán la prueba los del área de Ciencias de la Salud. Y el domingo 12 de setiembre darán el examen los del área de Ingenierías.

Está previsto el ingreso de los postulantes a la Ciudad Universitaria desde las 06:00 horas, respetando el horario de ingreso dispuesto por orden alfabético para evitar aglomeraciones:

Así, de la letra A hasta la letra C ingresarán de 6:00 a 6:30 a.m. De la letra D hasta la K lo harán de 6:30 a 7:00 a.m. De la L hasta la P será de 7:00 a 7:30 a.m. De la Q hasta la T ingresarán de 7:30 a 8:00 a.m. Y de la letra U hasta la Z ingresarán de 8:00 a 8:30 a.m.

Los postulantes deben acudir con su DNI o partida de nacimiento, carné de postulante y declaración jurada de bioseguridad , así como el plano de la puerta de ingreso. Estos documentos podrán ser descargados en la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA).

Solo deben llevar lápiz, borrador, tajador y alcohol. Estos implementos deben estar dentro de una mica transparente.

Las aulas estarán dispuestas para 20 postulantes, además la distancia entre las carpetas será de metro y medio, en frente, detrás y a los lados.

En las puertas de acceso habrá personal que medirá la temperatura a los postulantes, quienes formarán filas con una distancia mínima de metro y medio para evitar la congestión.

Con doble mascarilla

Los postulantes deberán tener puesto de manera obligatoria y en todo momento doble mascarilla y protector facial, así como un atomizador de alcohol que deberán portar desde su ingreso a la Ciudad Universitaria.

En el aula, los postulantes completarán una ficha clínico-epidemiológica Covid-19.