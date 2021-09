Surco: PNP dona víveres a damnificados que lo perdieron todo en incendio

Con información de Mary Luz Aranda/URPI-LR

El último martes 31 de agosto, un incendio de grandes proporciones se apoderó de más de una decena de viviendas del jirón Manuel de Fuente Chávez, en el distrito de Surco. Producto del fatídico hecho, un total de siete familias quedaron en la calle.

Ante esto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se acercaron este sábado a la zona afectada y llevaron alimentos de primera necesidad, así como fruta y productos que ayuden en la alimentación de los niños y personas en estado de vulnerabilidad que lo han perdido todo.

“La ayuda que hemos traído consiste especialmente en productos perecibles, frutas, entre otros. Yo calculo que esta ayuda les servirá por 15 días porque en este lugar son algo de seis a siete familias afectadas”, dijo el coronel de la PNP Jorge Barboza, jefe de la Divpol centro 2.

Los afectados del siniestro se mostraron agradecidos con los uniformados, quienes también aseguraron que están brindando mayor protección policial en la zona.

“Se están brindado las garantías en el tema de seguridad después de lo ocurrido, pero lo primordial ahora es la ayuda humanitaria”, finalizó la autoridad.

Damnificado de otro incendio necesita balón de oxígeno

El señor Juan de Dios es uno de los damnificados del incendio que ocurrió el 28 de agosto en el asentamiento humano Medina Paredes. El paciente, quien temporalmente duerme en una carpa, pidió ayuda a las autoridades del distrito para conseguir un balón de oxígeno.

El hombre contó que necesita el equipo con urgencia, ya que sufre de una enfermedad respiratoria . Las personas que deseen apoyarlo pueden comunicarse al 926 577 339.

“Yo camino solamente con un balón de oxígeno y lo necesito porque quisiera apoyar a mi familia, que lo ha perdido todo, para ayudar en cosas leves porque me agito mucho. Pero no puedo sin el balón de oxígeno, que lo tengo que tener acá (en la espalda) para aspirar cada vez que me agito”, declaró a TV Perú.