SJL: reportan nueva inundación en zona afectada por aniegos de 2019

Con información de Raúl Egúsquiza/URPI-LR

Vecinos de la cuadra 1 de la avenida Tusílagos, en San Juan de Lurigancho, reportaron la formación de un nuevo aniego en plena vía pública que afectó a sus viviendas.

La inundación se produjo cerca de las 2.00 p. m. por la rotura de una tubería, según la municipalidad. Dos horas después llegó un camión de succión con trabajadores de Sedapal para poder retirar el agua empozada.

Los ciudadanos que residen en la zona del cruce de las avenidas Tusílagos y Próceres de la Independencia, una de las más perjudicadas en los aniegos de enero de 2019, tuvieron que colocar bolsas y cajas en las entradas de sus casas para evitar el paso del agua.

El alcalde del distrito, Álex Gonzáles, pidió la intervención del Gobierno central debido a que estos hechos atentan contra la salud pública. “Basta ya de tanta incompetencia. La lentitud y la falta de capacidad técnica de Sedapal están destruyendo el distrito y afectando la salud de mis vecinos”, manifestó por medio de un comunicado de la comuna.

“Hasta ahorita no solucionan. Nuestras casas se siguen hongueando porque las tuberías se rompen por todos lados. He tenido que gastar de mi plata y comprar mi arena. Que Sedapal me devuelva; eso es lo justo”, señaló una vecina.

Un total de 3.999 atenciones médicas se realizaron por el aniego de aguas servidas en San Juan de Lurigancho en 2019, según la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional (Digerd) del Ministerio de Salud.