Defensoría pide a PNP ayudar a evitar aglomeraciones en próximo examen presencial de la UNMSM

Este sábado se llevó a cabo el primer examen presencial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante la pandemia de la COVID-19. En su primer día, cerca de 5.000 postulantes asistieron a dar la prueba.

Pese a que se desarrolló con distanciamiento en el interior de la Decana de América, la Defensoría del Pueblo registró aglomeraciones en los exteriores de la institución debido a que padres hacían largas colas para esperar a su hijos. Además, este hecho se volvió a repetir con los postulantes en la puerta de ingreso.

“ Si bien lo que ocurre en los exteriores no es responsabilidad de las autoridades de la UNMSM, debemos recordar que la presencia de familiares en este lugar obedece al desarrollo del exame n, por lo que deben preverse las medidas necesarias al encontrarnos aun en estado de emergencia sanitaria”, añadió.

De acuerdo con un comunicado de la Defensoría, otro de los problemas detectados durante la supervisión del proceso de admisión fue la falta de carpetas en algunos de los puntos destinados a rendir la prueba.

En esa línea, Alberto Huerta, representante de la entidad, precisó que las butacas del estadio habían sido habilitadas con carpetas trasladadas desde las aulas, para facilitar que las y los postulantes pudieran desarrollar el examen. No obstante, se pudo observar que habían puntos que no contaban con carpetas, por lo que estos reclamaron y tuvieron que correr para recoger las carpetas de las zonas no ocupadas. “El impase fue superado con el traslado de las carpetas faltantes”, acotó.

Fechas de examen de admisión

Sábado 4 de septiembre : podrán rendir el examen de admisión para las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión y de la Prueba Especial (traslado interno y externo, graduados, entre otros).

Domingo 5 de septiembre : postulantes de las áreas de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Sábado 11 de septiembre : postulantes de Ciencias de la Salud.

Domingo 12 de septiembre: postulantes del área de Ingenierías.

Horario de ingreso a la UNMSM:

Los postulantes ingresarán a la Ciudad Universitaria desde las 6.00 a. m., según el horario de ingreso ordenado por letra del apellido, medida dispuesta para evitar aglomeraciones: