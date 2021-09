La destitución de dos trabajadores de la Municipalidad Provincial de Piura, que fue rectificada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), generó el pedido de suspensión contra su principal autoridad, Juan José Díaz Dios.

La solicitud de suspensión fue interpuesta por el abogado Percy Ipanaqué, quien manifestó que el alcalde provincial cometió un abuso de su autoridad al mancillar el honor y dignidad de los trabajadores, quienes fueron acusados por el presunto delito de colusión.

“El alcalde convocó a una conferencia de prensa donde presentó declaraciones sin sustento, las cuales mancillan el honor de los dos trabajadores en cuestión, pues sin que se haya agotado la vía administrativa y judicial a través de una resolución o sentencia firme ha salido ante el público sindicándolos que son personas corruptas y que han cometido delitos y faltas administrativos”, expresó.

El ciudadano indicó que Díaz Dios violó el principio de inocencia y el derecho de defensa de ambas personas. Por lo tanto, cometió una falta grave en conjunción con un abuso de derecho, y por lo tanto debe ser suspendido por un periodo de 90 a 120 días .

Como se recuerda, la Autoridad Nacional del Servicio Civil declaró nulo el proceso de destitución de los trabajadores Hilton Quevedo Pozo y Juan Sobrino Barrientos, a quienes la municipalidad despidió por un presunto mal manejo de los vales de combustibles.

El alcalde de Piura, Juan José Díaz, anunció que la comuna apelará la resolución. “Servir no tiene la última palabra. Nosotros vamos a apelar e impugnar esta decisión. A los trabajadores mencionados no los conozco y no tengo nada en contra de ellos, pero, si hay un hecho irregular, ese hecho irregular tiene que ser sancionado”, sostuvo.