Presidenta del Poder Judicial reprochó actitud de investigado que amenazó a juez

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, se pronunció sobre el caso de un investigado por tentativa de homicidio que amenazó de muerte a un juez en plena audiencia. Desde Tacna, la magistrada reprochó la actitud del acusado señalando que estos comportamientos no pueden ser aceptados.

Asimismo, Barrios sostuvo que el Ministerio Público se encargará de abrir un proceso contra Elio Bueno Gaspar, reo investigado por tentativa de homicidio.

“No ha sido un insulto, ha sido una amenaza contra la vida de un funcionario, este caso un juez. No podemos permitir que cualquier individuo, cualquier persona, amenace a un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Eso no es posible en nuestro país”, enfatizó.

Así mismo, la presidenta del Poder Judicial resaltó la labor de los jueces es de riesgo. “No vamos a aceptar amenazas, ni la intimidación, tenemos que unir esfuerzos todas las instituciones”, destacó.

Sobre el titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa Eduardo Salvatierra Martín, Barrios Alvarado detalló que se coordinarán garantías y seguridad policial necesaria para el magistrado.

Amenaza

Durante la audiencia del Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa de la Corte Superior Selva Central, el reo Elio Bueno Gaspar, investigado por tentativa de homicidio, insultó y amenazó de muerte al magistrado Eduardo Salvatierra. De acuerdo a imágenes difundidas, el juez preguntó al imputado si tenía algo que decir luego de que emitiera las observaciones del caso.

Allí, el investigado empezó a lanzar varios improperios contra el juez. “Voy a salir y te voy a matar c***. Así que toma cartas en el asunto (...) Quiero que me hagas bien esta audiencia, quiero que me liberes por preliminar y por asunto”.