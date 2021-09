Peruana recorre embajadas para repatriar a su hija de Afganistán

Cecilia Bernal pide apoyo para repatriar a su hija de Afganistán tras el ascenso de los talibanes. La madre de familia ha comenzado a recorrer la Cancillería peruana, donde le dijeron que están realizando coordinaciones para traerla.

No obstante, la progenitora está buscando soluciones alternas en otras embajadas u organizaciones internacionales para proteger a su hija. “ Necesito que me escuchen, que me abran las puertas ”, agregó.

Bernal vivió quince años en Afganistán y decidió regresar al Perú, pero no pudo traer a la joven consigo, debido a las leyes de ese país que no permitían repatriar a una menor de edad, por lo que esperaba cumplir los 18 años.

“Siempre hemos estado en contacto. Estaba esperando su mayoría de edad. Le faltan dos años para los 18. Hay que recurrir a todos los medios que uno puede , si tengo que ir para allá, me voy para allá. Voy hasta la última consecuencia”, expresó la madre a Latina.

Asimismo, precisó que su menor no podría salir sola del país, pues debe trasladarse con su padre.

“ Tiene 16 años. Una niña no puede hacer eso sola ”, sostuvo, quien no quiso brindar mayor información sobre los datos del padre y su hija, debido a que teme a las represalias que puedan sucederle en Afganistán. Además, Cancillería le dijo que tenga cuidado con sus datos. El objetivo es que vuelvan como refugiados.

El último martes 31 de agosto, los talibanes ascendieron al poder y se originó la salida de los últimos soldados estadounidenses de Afganistán, una imagen que pone fin a 20 años de una guerra devastadora y abre un nuevo capítulo marcado por la incertidumbre.