Lambayeque: urge duplicar el número de camas UCI neonatales y camas de hospitalización pediátricas

Tras la confirmación de ocho casos de la variante Delta en Lambayeque y un posible incremento exponencial de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus, los especialistas recomiendan a las autoridades prestar mayor atención a la población infantil.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa), en su “Plan de preparación y respuesta ante una posible tercera ola pandémica de la COVID-19″, señala que la región cuenta con 27 camas de hospitalización pediátricas y seis camas de unidad de cuidados intensivos (UCI) neonatales. Los equipos médicos se encuentran en el Hospital Regional de Lambayeque (HRL).

Mejorar oferta hospitalaria

El presidente de la Federación Médica de Lambayeque (FML), Paúl Larrea Alvarado, indicó que si bien en la región aún no se ha registrado un alto porcentaje de niños menores de 12 años hospitalizados o que hayan requerido de una cama UCI a causa del SARS-CoV-2, las instituciones sanitarias deben permanecer en alerta ante lo que pueda ocurrir más adelante.

En conversación con La República, mencionó que si solo se considera a pacientes COVID-19 menores de edad —en este momento— el número de camas UCI neonatales y camas de hospitalización pediátricas podría ser suficiente. No obstante, agregó que al ser el HRL un nosocomio que atiende a la macrorregión, es necesario que la oferta hospitalaria para la población infantil se duplique.

Además, Larrea Alvarado sostuvo que existe una alta demanda de enfermedades no relacionadas al nuevo coronavirus en menores de edad por cubrir y muchas de ellas requieren de una atención más especializada por tratarse de casos críticos.

Alta demanda de camas UCI

En tanto, el director del HRL, César Ibaceta Tello, afirmó que las seis camas UCI neonatales siempre están ocupadas por bebés con diversas enfermedades, y por ello coincidió en que deberían duplicarse. En tanto, agregó que —en la actualidad— las camas de hospitalización pediátricas sí cubren la demanda de la población menor de edad e incluso algunas están libres y podrían ser utilizadas por niños con la COVID-19 que lo requieran.

El funcionario aseveró que en las últimas semanas la tasa de hospitalización por el nuevo coronavirus en el nosocomio ha disminuido y las personas que necesitan este servicio tienen de 50 años a más. Agregó que sí se han presentado casos de COVID-19 en menores de edad, pero todos han sido leves.

Hospital especializado

En tanto, el médico pediatra del Hospital Las Mercedes de Chiclayo John Joo Salinas manifestó que las cantidad de camas UCI neonatales y camas de hospitalización pediátricas desde antes de la pandemia han sido insuficientes para la región. Añadió que se debería promover la creación de un hospital especializado neonatal y pediátrico para la macrorregión.

Explicó que los hospitales Belén (Lambayeque), Las Mercedes y Regional ya no cuentan con capacidad operativa para ampliar la oferta hospitalaria infantil. Por este motivo, invocó a las autoridades a unirse para que lo anunciado por el presidente Pedro Castillo Terrones sobre crear hospitales especializados en las regiones durante su mandato se haga realidad en Lambayeque.

Mientras tanto, subrayó que aún no pueden empezar las clases presenciales mientras no se vacune a los docentes y a los escolares. Asimismo, pidió a los padres de familia no relajar las medidas de bioseguridad porque en el 95% de casos de COVID-19 que se presentan en los niños son intradomiciliarios; es decir, son los adultos quienes contagian a los menores.

