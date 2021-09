Durante una entrevista en Exitosa Noticias, Agnieska Céspedes, presidenta de la Anapef, mostró su indignación tras el anuncio del retorno a las aulas en algunos colegios de la ciudad de Lima.

“La respuesta es que no, todavía no es momento, no estamos listos. De toda la lista que hemos leído, no se ha trabajado nada. Se está exponiendo a la salud de los escolares con esta campaña de regreso a clases”, indicó a Exitosa Noticias.

Asimismo, manifestó que el Ministerio de Educación no se ha comunicado con la asociación de padres en ningún momento, por lo que no se habría considerado su punto de vista sobre el retorno a las aulas.

“No hay protocolos. Hago una pregunta, ¿cómo hará el colegio para despedir a los escolares? ¿Terminando las clases con quienes se ven? ¿Quiénes los van a recoger? Cómo sabemos si al día siguiente regresan con el virus o no”, cuestionó.

Cabe resaltar que el Minedu anunció que 16 colegios de Lima Metropolitana abrirán sus puertas este 15 de setiembre cumpliendo protocolos estrictos para evitar contagios por la COVID-19.

Lista de colegios que abrirán sus puertas:

Colegio Peruano Británico

Colegio San Silvestre

Asociación Colegio Pestalozzi

Colegio Franco Peruano

Hiram Bingham

Colegio Villa María Miraflores

Colegio Markham

Augusto Weberbauer

Cuna Jardín Caritas Graciosas

San Ignacio de Recalde School

I. E. I. Semilla Azul

Colegio Inmaculado Corazón

Alexander von Humboldt

I. E. I. 42 Elizabeth Espejo de Marroquín (colegio público)

Cambridge College Lima

Jardín de la Amistad.

