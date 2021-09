Chanchamayo: imputado por tentativa de homicidio insultó y amenazó a juez en plena audiencia

Durante la audiencia del Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa de la Corte Superior Selva Central, un reo investigado por tentativa de homicidio insultó y amenazó de muerte al magistrado que dirigía el proceso. De acuerdo a imágenes difundidas, el juez preguntó al imputado si tenía algo que decir luego de que emitiera las observaciones del caso.

Allí, el hombre identificado como Elio Bueno Gaspar empezó a lanzar varios improperios contra el juez. “Voy a salir y te voy a matar c***. Así que toma cartas en el asunto (...) Quiero que me hagas bien esta audiencia, quiero que me libertes por preliminar y por asunto”. dijo el investigado.

Bueno intentó coaccionar al magistrado para que ceda y terminó con la frase: “Así que haz bien las cosas”. Tras este hecho, el juez pidió a la Policía que tome nota y se haga la denuncia correspondiente debido a las amenazas recibidas contra él y su despacho.

Este video ha generado mucha indignación por parte de la ciudadanía y esperan que se tome las acciones correspondientes.

Dictan 11 años de cárcel a sujeto por tentativa de homicidio en Chiclayo

En 2020, el Poder Judicial condenó con 11 años de cárcel a un sujeto por el delito de homicidio en grado de tentativa. El hombre fue identificado como Antony Heredia Pasache, quien deberá pagar 50.000 soles por reparación civil a favor de la parte agraviada. El hecho ocurrió en el pueblo joven Túpac Amaru, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.