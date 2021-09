El director ejecutivo del Proyecto Especial COPASA, Marcelo Córdova Monroy colecciona varios cuestionamientos. Ayer se sumó una sentencia judicial por el delito de negociación incompatible. Al amigo y socio político del gobernador Elmer Cáceres Llica, el Poder Judicial le dictó cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida. El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, lo denunció por contratar a su cuñada mientras fue alcalde de la Municipalidad del Samuel Pastor (Camaná).

Además quedará inhabilitado para asumir cargo público por el periodo de tres años y siete meses y al pago de una reparación civil de 5 mil soles. Todo ello se concretará cuando la sentencia quede consentida. En tanto cumplirá reglas de conducta como comparecer de manera mensual al control biométrico, no cambiar de domicilio, no cometer delito similar, entre otros. De no cumplir las reglas, la pena se convertirá en efectiva y deberá cumplir 4 años en un penal.

El caso se remonta al año 2015, cuando Córdova era burgomaestre del distrito de Samuel Pastor. Sin existir requerimiento alguno envió el currículum vitae de su cuñada y de otra persona a la directora de la Micro Red de Salud La Pampa. De esa manera facilitó su elección. En mayo de ese año, firmó un convenio de cooperación institucional con esa Micro Red, para contratar personal. Todo se hizo sin comunicar, ni tener la autorización del Consejo Municipal.

Noelia Susana Llerena Dong, cuñada de Córdova, fue contratada como técnica de enfermería por ocho meses, desde el 14 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2015, en el Puesto de Salud Solidaridad Hábitat adscrito a la Micro Red de Salud La Pampa. Esto bajo la modalidad de servicios no personales. Se le pagó S/ 1000 mensuales.

El fiscal Jorge Astete Alarcón acreditó en el juicio oral que Córdova autorizó el pago a su cuñada sin el informe de la Micro Red o algún otro documento, como establecía el convenio. Por ello la Fiscalía demostró que existe un potencial perjuicio al Estado al pagar a una persona que no prestó los servicios. De igual forma, el entonces alcalde y sin esperar la conformidad del gerente de la Micro Red y dispuso a Tesorería que se le pague a su cuñada de mayo a setiembre S/ 5 000.

La pena haría tambalear la continuidad de Córdova en COPASA. El funcionario ya recibió el blindaje del Consejo Regional de Arequipa, que por voto dirimente de su presidente, rechazó interpelar al cuestionado funcionario por una variada lista de irregularidades desde que está en este cargo. Contrató desde servicios “fantasma” que no se ejecutó, convirtió a un chofer como supervisor, hasta hizo desmontar un segundo piso prefabricado para tapar irregularidades del servicio sin expediente.

También el gobernador lo defendió a poco de emitir la resolución con su designación. Incluso, por las denuncias, manifestó que su permanencia estaba en evaluación pero ha decidido mantenerlo.

Ética y moral

Para el consejero regional José Luis Hancco, a quienes se les entregue cargos de confianza deben contar con ética y moral. “Pienso que por falta de esos valores, el gobernador le debe quitar la confianza porque la sanción es por un delito contra la administración pública”.

Ratificó que existe un blindaje del grupo de consejeros oficialistas con el sentenciado y que han abdicado a su labor fiscalizadora. Añadió que la siguiente sesión exhortarán al gobernador que haga prevalecer principios y valores dentro de su gestión.❖

Rosario de denuncias en su contra

Desde junio de este año, La República publicó varias denuncias en contra de Marcelo Córdova al frente de COPASA. Una de ellas es que se contrató por más de S/ 30 000 un software de planillas. Esto cuando en el mercado los precios son menores y con la salvedad que solo son 12 trabajadores los que laboran en el Proyecto Especial. Además Córdova contrató por S/ 16 700, cuatro servicios de Daniel Bujeles, quien fuera funcionario de Autodema cuando Córdova era el gerente.