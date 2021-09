El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, informó que más de 900.000 ciudadanos mayores de 60 años no han sido inmunizados o no han recibido la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.Ante esta alarmante situación han creado la campaña ‘Vacunas sin dudas’ de la ONG Fundación Contra el Hambre (FH Perú). Esta iniciativa tiene como objetivo llegar a las personas en todo el Perú que aún no logran tomar una decisión respecto a inocularse contra el nuevo coronavirus.CONOCE MÁS AQUÍ.