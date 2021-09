UNMSM: postulantes protestan por no estar incluidos en examen de admisión 2021

Un grupo de postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó una protesta en los exteriores del centro de estudios al no estar incluidos en el actual examen de admisión 2021. De acuerdo a las declaraciones de uno de ellos, la institución no les habría dado el correo de verificación para participar de la prueba.

“Nosotros íbamos a postular en el examen 2020-2 y se dio la pandemia. No estuvimos conformes con el examen virtual, por lo que aplazamos nuestro examen. Ahora, para este proceso del 2021, (la universidad) no me dio el código verificador a mí y a otras 100 personas. Nosotros queremos que la universidad nos dé una solución. No vas a poder dar examen. Yo vengo años y días preparándome”, indicó Jefferson Muñoz en Canal N.

El joven aseguró que quiere postular, ya que han pasado dos años desde la pandemia. Así también, denunció que les quieren devolver el dinero cuando ellos solicitan el examen. Otra de las madres de familia mencionó que su hijo tampoco ha accedido a la prueba por la ausencia del correo de verificación.

“No solo eso, ellos no no contestan los teléfonos. La universidad no ha dado ninguna explicación”, detalló. Hasta el momento, las personas señalaron que no han recibido algún pronunciamiento por parte de la universidad, por lo que temen no dar su prueba el 4, 5, 11 y 12 de setiembre.

UNMSM: estas son las fechas del examen