Santa Anita: menor de edad desaparece luego de que sus padres salieron a trabajar

La noche del miércoles 1 de setiembre, la pequeña Samantha Rubí Quijada Hernández, de tan solo 12 años de edad, se encontraba en su casa realizando las tareas del colegio. Su padre, Levi Walter Quijada Yale, salió a recoger a la mamá de la menor tras culminar su jornada laboral. Es ahí cuando la infante dejó una nota en el primer piso de su casa y desapareció sin dejar huella.

“Me estoy yendo de la casa por mi propia voluntad, voy a estar mejor, no se preocupen. Papá, cuida a mi mamá”, escribió la niña en un papel.

La madre, en conversación con este diario, afirmó que nunca antes había presentado este tipo de conductas y que han buscado incansablemente desde anoche y esperan poder dar con su paradero.

“Se llevó una tablet y un teléfono celular de la casa, ha estado hablando con su hermano por redes sociales, pero ella dice que no va a volver, que está lejos y que no la busquemos”.

En ese misma línea, Hernández Izquierdo manifestó que su hija no era de salir a las calles ni acompañada ni sola. No descarta que el hecho de estar muchas horas conectada a una conocida plataforma de juegos e interactuar con demás usuarios podría tener alguna conexión con la fuga de la menor de edad.

“Ella ha estado muy pegada con los videojuegos, sobre todo con ese que se llama Free Fire. Ahí habla con amiguitos y no sé si es que tenga algún tipo de relación. Solo quiero que mi hija vuelva con nosotros. Su papá está desde anoche poniendo presión en la comisaría porque no tienen sistema y aún no han salido a buscarla. Necesitamos ayuda”, lamentó.

Si ves a la menor o tienes alguna información de ella, no dudes en contactarte mediante el 950 569 276, número de la mamá de Samantha Rubí.