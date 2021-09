Alcaldes de Arequipa no solo deben pedir dinero también gastarlo bien

Elizabeth Huanca Urrutia

Los alcaldes de Arequipa y el gobernador regional Elmer Cáceres Llica se han unido para exigir al gobierno de Pedro Castillo la transferencia de los pagos efectuados por las mineras Cerro Verde y Buenaventura. Ambas compañías tienen operaciones en Arequipa, saldaron deudas de impuestos que corresponden a regalía minera que se reparte a los gobiernos regionales y ediles de regiones productoras.

Solo en el caso de Cerro Verde, comprende una partida de S/. 773 millones. Según ley, esa cantidad debe transferirse a Arequipa.

El presidente de Descosur, Rodolfo Marquina, señala que el pedido es legítimo, sin embargo, debe ser tomado con cautela. Recuerda que los montos cancelados por ambas empresas mineras se dieron “bajo protesto”. Cerro Verde pagó S/ 1,040 millones. Buenaventura, S/ 2,134 millones. Ninguna acepta el adeudo con el fisco y han elevado el caso a tribunales internacionales. De ganar, el Estado deberá devolverles el dinero cancelado.

En ese sentido, la decisión de transferir las regalías a Arequipa, explica Marquina, está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Es conveniente hacerlo? Para el especialista, mientras las autoridades no tengan en claro los proyectos a ejecutar, ello no sería conveniente. “Todos somos partidarios de que se incrementen los presupuestos para Arequipa, sin embargo, hay casos como el Gobierno Regional, donde se ha demostrado absoluta incapacidad técnica de gasto. Se debe dar el dinero sobre la base de proyectos definidos, no sobre declaraciones propagandísticas”, dice frontal.

Recuerda que estudios sobre el uso del canon en Arequipa demuestran gran debilidad al momento de priorizar los proyectos.

Gasto precario

Las cifras en torno a la ejecución presupuestal tampoco avalan a las autoridades mistianas. De acuerdo a la página “Consulta amigable” del MEF. El Gobierno Regional de Arequipa tiene un avance de 52.5%. Es la segunda región, luego de Pasco con el gasto más deficiente. La Municipalidad Provincial alcanza el 46.6%, mientras que los municipios distritales de la región llegan al 45.5%.

Marquina señala que a cuatro meses de la finalización del año, la ejecución debería alcanzar el 60% o 70%.

El alcalde señala que más allá de medir el avance presupuestal en porcentajes, se debe medir la certificación. Es decir, el dinero comprometido al momento. Por ejemplo, en el caso de la comuna provincial esta cifra alcanza el 87%. “Sí tenemos capacidad de gasto”, reitera.