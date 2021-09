Niño con epilepsia perdería cita en hospital de Canadá por largo trámite en Perú

Inés Loo Vilca, madre de Renato Avalo Loo, expresa su desesperación porque los días pasan y el Ministerio de Salud no firma el contrato con el hospital SickKids de Toronto, en Canadá, donde esperan a su hijo. El Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) tampoco deposita el monto requerido para que el pequeño de 12 años viaje a ese país en busca de tratamiento especializado. Renato sufre de epilepsia refractaria.

La cita de atención le fue otorgada para el 25 de octubre. Entonces le precisaron a Inés Loo que el paciente y su acompañante deben arribar a Toronto dos semanas antes para cumplir la cuarentena por la COVID-19. Pero a la fecha no hay contrato ni la garantía económica correspondiente. El 30 de agosto, la familia Ávalo Loo ha sido informada que si hasta el 10 de setiembre no llega el contrato firmado, la admisión de Renato se postergará.

“El 19 de agosto, Rana Farah, del Programa de Pacientes Internacionales del Hospital Sick Kids, ya nos había dicho que el viaje de Renato solo ocurrirá si se completa la firma del contrato y el pago total del tratamiento. El Fissal me dijo que ya tenían el contrato, pero su médico tratante, el doctor Koc, me informó que le estaban pidiendo nuevos documentos. Siguen en su burocracia y no firman el contrato, mi hijo puede fallecer”, lamenta la madre de Renato.

Ella refiere que su niño fue operado en el hospital canadiense en el año 2018. Cuando retornó al INSN-SB no le hicieron seguimiento a esa operación y que en SuSalud se determinó que hubo negligencia médica. “Lo dijeron en dos instancias, pero en la tercera SuSalud lo archivó”, afirma.

Luego relata que Renato se puso mal y lo operaron en tres oportunidades, incluso le colocaron una válvula en la cabeza. En ese momento los médicos le dijeron que tan pronto el paciente deje UCI debía volver a Canadá.

“Mentira, nunca hicieron un trámite, me engañaron el 2018, 2019 y 2020, se han estado paseando los documentos entre el Fissal, el SIS, el Minsa, hasta que yo he tenido que mandar los documentos”, sostiene.

Lo cierto es que en el INSN-SB ya no pueden hacer más por este niño. Inés Loo menciona que la semana pasada le dieron de alta, está en su casa sufriendo continuos dolores de cabeza, náuseas y dificultades para miccionar. Cada vez que se pone muy mal es ingresado al hospital por uno o dos días hasta que se controle su enfermedad.

Explicación del médico tratante

Al respecto, el doctor Daniel Koc, médico tratante de Renato, manifiesta que el objetivo del INSN-SB es ayudar a la familia y que el niño pueda hacer el viaje a Canadá.

En cuanto al tema de la negligencia médica que refiere la madre del pequeño, señala que hubo investigación y luego de los descargos el caso fue levantado.

Sobre el mal de Renato, dijo que tiene una patología infrecuente, rara, y por eso el Fissal se está haciendo cargo.

“No es de presentación común, tanto así que el paciente llegó a ir a Canadá para tratarse, fue operado y a pesar de la cirugía regresa acá con el mismo problema. Siendo un centro muy avanzado, para ellos tampoco es fácil. Por eso, entiendo la preocupación de la familia y quiero resaltar que queremos ayudarlos”, reitera.

Del riesgo de perder la cita médica en el Hospital Sick Kids debido a la lenta gestión en el Perú, Koc deplora el trámite burocrático que existe en el Estado, donde se tiene que cumplir una serie de normas.

“Ese sistema hasta cierto punto perverso no deja disponer lo que se necesita porque la normativa es así. La familia no cree, porque de pronto sale algo inesperado y corta el avance. El caso está en el Fissal, nos piden documentación, les alcanzamos; nos piden informes, les alcanzamos; nos piden opiniones, les alcanzamos. Ahora nos han pedido un cronograma para que esto no demore más y no se pierda esa cita”, explica el médico.

“Les he mandado un correo para que me digan qué más puedo hacer para que esto no demore. Ahí está el contrato para que sea firmado. No sé si la autoridad máxima del Fissal o del Ministerio de Salud es el que define”, acota Daniel Koc.

En caso esté interesado en ayudar a Renato, el número de contacto es el siguiente: 956702862.