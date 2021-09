Carretera Central: niños perdieron a sus padres y se encuentran graves tras accidente en Matucana

Dos hermanos menores de edad perdieron a sus padres luego de que el bus en el que se trasladaban se despistaran en la Carretera Central, accidente que ha dejado 33 fallecidos y 28 heridos. Los niños se encuentran en el Instituto Nacional de Salud del Niño.

De acuerdo con RPP Noticias, uno de los menores sufrió la amputación de una pierna, mientras que su hermana ha sido operada de emergencia por un fuerte traumatismo en la cabeza.

“A mi sobrina de dos años la he encontrado en el Hospital Bravo Chico (Hipólito Unanue). Su frente se ha abierto y la han operado. Ahora me van a pasar a San Borja”, expresó Elizabeth Vicuña, tía de los menores.

Asimismo, la adulta reclama que la empresa León Express no se ha pronunciado ni responsabilizado por el accidente. “Ni siquiera se ha comunicado nadie, nada. No sé nada de nada. No se han acercado”, agregó la tía de los niños.

Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), el bus de placa C3M953 tenía como antecedente nueve papeletas por exceso de velocidad. Esta misma infracción habría provocado el fatídico accidente de este martes 31 de agosto. La entidad precisó que el vehículo viajaba a casi el triple de velocidad permitida.

En tanto, la agencia de León Express en Lima se mantuvo cerrada sin brindar detalles a los familiares de los pasajeros. No obstante, algunos de ellos han encontrado información contactándose al número telefónico de la sede en Huánuco.