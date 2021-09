Caída de bus a un abismo deja al menos 33 muertos

El país está de luto. El último domingo un accidente fluvial en la región Loreto apagó la vida de 21 compatriotas; y ayer el vuelco de un bus en la provincia limeña de Huarochirí dejó, al menos, 33 fallecidos y 30 heridos.

Alrededor de las cuatro de la mañana del martes, el vehículo de la empresa de transportes León Express, que se dirigía de Huánuco a Lima, chocó contra la ladera de un cerro, se despistó y cayó a un abismo de más de cien metros a la altura del kilómetro 72 de la Carretera Central, en el distrito de Matucana.

La Policía aún investiga las causas del accidente, aunque adelantó que la de mayor relevancia estaría vinculada a la imprudencia del conductor. Esto último ha sido respaldado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la cual señaló que la unidad contaba con inspección técnica y SOAT, pero que la última transmisión del sistema de GPS daba cuenta de que se trasladaba a excesiva velocidad. “Se ha determinado una responsabilidad por conducta imprudente del conductor”, dijo su vocero Raúl Salazar.

De acuerdo a lo que detalla, este vehículo de placa C3M-953, que partió de Huánuco pasadas las ocho de la noche del lunes, alcanzó los 76 km y hasta los 94 km/h antes de llegar a la zona del accidente, cuando el límite era 35 km/h. Según la Policía, el conductor figura entre las víctimas y su colega está detenido.

Más víctimas y dolor

Al cierre de edición se reportaba al menos 33 fallecidos, entre ellos tres niños, y 30 heridos, según el coronel Manuel Lozada, jefe de la Policía de Carreteras, quienes trabajaron más de 14 horas en el rescate, junto a bomberos y serenos. Por su parte, el Minsa daba cuenta de 29 decesos y 35 heridos.

En la lista preliminar del bus figuraban 57 pasajeros y 3 choferes para el recambio. De ellos, pasado el mediodía, 28 se encontraban hospitalizados y dos habían sido dados de alta. Al inicio, 18 fueron evacuados al hospital San Juan de Matucana, pero cuatro no resistieron. También hubo traslados a los nosocomios José Agurto Tello, de Chosica, donde 14 permanecían internados; al Hipólito Unanue; Arzobispo Loayza; y al Instituto Nacional de Niño, en San Borja, que recibió a dos menores, una tiene 9 años y fue operada para intentar salvar su pierna.

Dado el estado de gravedad, un herido debió ser trasladado en helicóptero hasta el grupo aéreo N° 8 y luego al hospital Daniel A. Carrión del Callao.

Entre los lesionados figuran los alcaldes de los distritos huanuqueños de Choras, Babi Soto Ponciano, y de Cáhuac, Emel Tucto Soto. Según los municipios, viajaron a Lima para una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Pero un caso que generó esperanza en medio de la tragedia fue el de Clinton Presentación, de 24 años, quien resultó prácticamente ileso del accidente. En la zona del siniestro, contó que había sentido al carro zigzaguear, por lo que solo se cogió fuerte del asiento y la unidad empezó a dar vueltas. Tras ello, recuperó la consciencia fuera del vehículo. “Viajé a Huánuco para el entierro de mi abuelita. Estoy agradecido con Dios y con ella, que desde el cielo me ha apoyado”, contó el joven, quien socorrió a la menor de 9 años con la pierna herida.

Accidente tránsito Médicos

Sin embargo, el dolor fue más. Las familias de las víctimas, incluso desde Huánuco, llegaron al local de la empresa León Express, en La Victoria, donde no fueron atendidos; también a los hospitales y a la Carretera Central para el reconocimiento de cuerpos. Uno de ellos era Luis Gonzales, quien perdió a su esposa gestante Tania Verde y a su hijo A. G. V., de 5 años. También estaba Miguel Vilca, cuyo padre Eduardo Vilca, carpintero de 53 años, volvía a Lima para trabajar. “Quisiéramos ayuda para llevar el cadáver a Chavinillo”. Coinciden en que no han sido contactados por la empresa. Piden apoyo económico y sanción para los responsables. No al olvido.

Identifican a 15 de los fallecidos

Al cierre de esta edición, el Ministerio Público y la PNP lograron identificar a 15 de los pasajeros fallecidos: Elthon Jhon Aliaga Quispe (28), Angela Toledo Flores (36), Tania Verde Firma, L. A. A. E. (4), Herlinda Albertina Mendoza Francisco (42), A. G. V. (5), Leonardo Luque Barraza (43), Eduardo Vilca Papas (53), Gregorio Edmundo Reyes Rodríguez (36), Kevin Joel Malpartida Córdova (28), Franklin Durand Sandoval (28), Antulina Bravo Nazario (72), Omar José Núñez Marquel (venezolano) (18), Vanessa Vicuña López (33), Anataliz Elías Gamarra (21). Se informó que los otros 18 fallecidos estaban en condición de no identificadas (NN).